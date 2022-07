A mídia descobre a ambição de Boris Johnson — CMIO

O líder deposto do Reino Unido supostamente pretende retornar ao poder após sua substituição falhar

Recém-chegado de ser forçado a renunciar como primeiro-ministro do Reino Unido por seu próprio partido, Boris Johnson já está contemplando outra corrida para o cargo principal com expectativas de que seu substituto terá dificuldades, abrindo a porta para que ele seja restaurado ao poder.

“Ele acha que quem o substituir pode ser um desastre, e podemos estar de volta aqui em alguns anos, tendo perdido uma eleição geral à procura de alguém com o dinamismo para impulsionar o partido de volta ao poder”. o jornal Sunday Times citou um “Insider Downing Street” como dizendo. “Ele acha que é essa pessoa.”

Apesar da série de escândalos que levaram à sua demissão, Johnson é “convencido de sua popularidade com as bases do partido e o público em geral”, disse o Sunday Times. “Várias fontes afirmam que ele acredita que um dia retornará como primeiro-ministro, como seu herói, Sir Winston Churchill.”













Johnson continua servindo como primeiro-ministro até que seu Partido Conservador escolha um substituto. Liz Truss, atual secretária de Relações Exteriores britânica, e Rishi Sunak, ex-chanceler do Tesouro, são os dois finalistas, e o vencedor deve ser anunciado em 5 de setembro.

Com os conservadores marcados por escândalos e atormentados por lutas internas, as pesquisas indicam que apenas Sunak seria capaz de vencer o Partido Trabalhista de oposição nas próximas eleições gerais – e apenas por uma pequena margem, disse o Sunday Times. O atual governo é “paralisado pela indecisão”, e a legislação-chave foi paralisada.

O jornal acrescentou que muitos dos membros do Partido Conservador que ajudaram a derrubar Johnson receberam reação dos eleitores, levantando temores de que sofrerão perdas eleitorais como as vistas depois que os conservadores tiraram Margaret Thatcher do poder em 1990. “Acho que podemos ter fodido tudo” disse um legislador.













Mais de 7.600 conservadores assinaram uma petição para que Johnson seja incluído na votação com Sunak e Truss. O bilionário defensor do partido Peter Cruddas ameaçou reter uma doação de £ 500.000 se Johnson não tiver a chance de reeleição.

Tim Montgomerieum ex-conselheiro de Johnson, disse que o político em apuros espera um retorno rápido ao número 10 de Downing Street. “Boris está dizendo a assessores que ele será PM novamente dentro de um ano” disse Montgomerie.

Antes de partir, em um de seus atos finais como primeiro-ministro, Johnson planeja fazer outra visita à Polônia para “mostrar solidariedade com a Ucrânia” em meio ao conflito de Kiev com a Rússia, disse o Sunday Times.