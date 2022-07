Kiev planeja uma provocação com a explosão de tanques de hexano em Slavyansk para acusar os militares russos e da República Popular de Donetsk de supostos ataques indiscriminados em instalações potencialmente perigosas, disse na segunda-feira (25) o coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Federação da Rússia.

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano) já concluiu os preparativos para a provocação através do uso de substâncias venenosas potentes, planejando explodir nos próximos dias tanques com 120 toneladas da substância química em uma fábrica de óleo e gordura em Slavyansk nos próximos dias, com uma subsequente cobertura extensiva pela mídia.