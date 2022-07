Israel adverte Moscou sobre ‘consequências’ em meio à briga da Agência Judaica – CMIO

Proibir uma agência importante na Rússia teria um impacto “grave” nos laços entre os dois países, alertou o primeiro-ministro israelense

O fechamento antecipado da Agência Judaica na Rússia terá um sério impacto nas relações Rússia-Israel, alertou o primeiro-ministro israelense Yair Lapid no domingo. A organização quase governamental, que promove a emigração de pessoas com herança judaica para Israel, foi alvo do Ministério da Justiça da Rússia por supostas violações da lei local.

“O primeiro-ministro Lapid disse na reunião que os laços com a Rússia são importantes para Israel. A comunidade judaica na Rússia é grande e importante e aparece em todas as discussões diplomáticas com o governo em Moscou”. disse o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.

Fechar os escritórios da Agência Judaica seria um evento grave, que terá consequências sobre esses laços.

No início desta semana, um tribunal de Moscou disse que recebeu um pedido formal do Ministério da Justiça para liquidar a filial russa da agência.













Embora a natureza exata das alegações que a agência enfrenta não tenha sido divulgada, a mídia israelense informou que a organização havia recebido no início deste mês um aviso do ministério sobre uma violação das leis relacionadas ao armazenamento e proteção de dados. A audiência de pré-julgamento sobre o caso, que pode resultar na interdição da agência, está marcada para quinta-feira.

Respondendo à situação em torno da organização, Israel expressou disposição para enviar imediatamente uma delegação diplomática à Rússia para “garantir a continuidade” das atividades do grupo no país. A prontidão para as negociações foi reiterada no domingo, com o gabinete do primeiro-ministro confirmando que a delegação estaria pronta para partir para Moscou assim que “recebe a aprovação russa para as negociações”.

A Agência Judaica, fundada no final de 1920, primeiro ajudou a repatriar judeus para as terras palestinas e, mais tarde, para o estado de Israel. Na Rússia, a organização mantém uma grande rede, com seus diretores e parceiros operando em Moscou, São Petersburgo e outras grandes cidades do país.