Assessor de Biden revela como os EUA planejam combater os preços da gasolina — CMIO

Os EUA não planejam estender as liberações de petróleo de sua Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), que estão programadas para terminar no outono, disse Amos Hochstein, Coordenador Presidencial Especial do Presidente dos EUA Joe Biden para Assuntos Internacionais de Energia, em entrevista ao Yahoo Finance em Sexta-feira.

“Não podemos ser um fornecedor de petróleo. É uma reserva e por isso temos que manter isso”, Hochstein foi citado como tendo dito. Ele observou que explorar a reserva “foi realmente uma medida paliativa,” e outras medidas devem ser tomadas para baixar os preços na bomba.

De acordo com Hochstein, os produtores de petróleo dos EUA garantiram a ele que poderão aumentar a produção.

“Eu mesmo tive essas conversas com a liderança de várias das empresas”, acrescentou, lembrando que alguns deles já lançaram os processos necessários para aumentar a produção.













O funcionário observou que isso deve permitir que os EUA garantam o fornecimento de petróleo para o próximo outono e reduzam os temores de picos de preços.

“Há um pouco de histeria no momento na análise dos mercados de petróleo”, afirmou, mas disse que a preocupação é exagerada, especialmente devido ao fato de que, embora alguns especialistas previssem custos recordes de gasolina durante o pico da temporada de verão, os preços caíram.

No sábado, o preço dos futuros de petróleo bruto West Texas Intermediate estava um pouco acima de US$ 95 por barril, e o preço médio nas bombas nos EUA ficou em US$ 4,38 por galão, abaixo do recorde de US$ 5 por galão alcançado no mês passado. Os preços da gasolina no país vêm caindo há 38 dias seguidos”, disse.entre os mais rápidos em mais de uma década,” de acordo com Cecilia Rouse, presidente do Conselho de Assessores Econômicos.

Hochstein previu anteriormente que os preços da gasolina em breve “descer mais para $4”, e reiterou essa previsão ao Yahoo Finance, dizendo que Washington fará tudo ao seu alcance para reduzir os preços.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT