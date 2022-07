EUA queriam que acordo sobre grãos fosse assinado com sua participação, diz analista

“Os EUA não têm nada a ver com o acordo de Istambul. Turquia, Rússia, Ucrânia e ONU tomaram parte, enquanto os Estados Unidos não estiveram totalmente presentes. […] A ideia principal dos EUA e de Zelensky é não exportar os grãos para nenhum lugar, já que este ano na Ucrânia semearam poucos cereais, e é preciso ficar com os grãos restantes para que haja o que comer. Os Estados Unidos precisam do efeito de relações públicas, como se os grãos não fossem exportados de todo, embora a situação no mercado alimentar mundial não esteja relacionada ao fornecimento de grãos ucranianos”, defende o analista.