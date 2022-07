Principal general dos EUA alerta para China mais ‘agressiva’ – CMIO

O presidente do Estado-Maior Conjunto afirma que os militares chineses se tornaram um perigo maior para a América e seus aliados

O principal general dos EUA está soando o alarme sobre os militares chineses, dizendo que eles se tornaram cada vez mais agressivos em encontros com outras forças militares que operam na região da Ásia-Pacífico, tornando-se uma ameaça maior para os EUA e seus aliados.

“A mensagem é que os militares chineses, no ar e no mar, tornaram-se significativamente mais e visivelmente mais agressivos nesta região em particular”. O general do Exército dos EUA, Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, disse no domingo durante uma visita à Indonésia.

As interceptações de aeronaves e navios dos EUA e aliados pelas forças chinesas aumentaram significativamente nos últimos cinco anos, disse Milley. O número de tais interações consideradas “inseguro” pelo Pentágono aumentou de forma semelhante. O general recentemente ordenou que sua equipe compilasse um relatório detalhando as interações entre as forças chinesas e os EUA e seus aliados na região.













Em um desses incidentes no mês passado, um piloto de jato chinês J-16 supostamente colocou em perigo a tripulação de um avião de vigilância australiano no espaço aéreo internacional sobre o Mar do Sul da China. O piloto supostamente cortou na frente do avião e soltou um pacote de palha contendo pequenos pedaços de alumínio, alguns dos quais foram sugados para o motor da aeronave australiana.

Autoridades dos EUA têm levantado crescentes preocupações sobre a política militar e externa da China, incluindo sua recusa em se juntar à sanção da Rússia pela crise na Ucrânia. No mês passado, o major-general da Força Aérea dos EUA lamentou que Pequim esteja construindo seu arsenal de armas cinco a seis vezes mais rápido do que Washington e o esteja fazendo a um custo dramaticamente menor. Ele argumentou que as ambições geopolíticas da China são “uma ameaça existencial ao nosso modo de vida, às liberdades que nossos filhos podem ou não desfrutar.”

Pequim recuou. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse a repórteres na semana passada que os EUA instigaram o conflito Rússia-Ucrânia. Autoridades chinesas também acusaram Washington de aumentar as tensões na região da Ásia-Pacífico, incluindo intromissão com Taiwan, que Pequim considera uma província separatista.













Autoridades chinesas teriam alertado a administração do presidente Joe Biden sobre uma possível resposta militar se a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi (D-Califórnia), realizar uma visita planejada a Taiwan no próximo mês.

Milley fez sua parada na Indonésia como parte de uma viagem pela região da Ásia-Pacífico, culminando com uma reunião de chefes de defesa no final desta semana em Sydney. Entre as preocupações que provavelmente serão discutidas está o novo acordo de segurança da China com as Ilhas Salomão, que foi assinado em abril. Os EUA e a Austrália temem que a China tente construir uma base militar nas Ilhas Salomão.

“Esta é uma área em que a China está tentando fazer divulgação para seus próprios propósitos. E, novamente, isso é preocupante porque a China não está fazendo isso apenas por razões benignas”, disse. a Associated Press citou Milley dizendo aos repórteres que estão viajando com ele em sua viagem à Ásia. “Eles estão tentando expandir sua influência por toda a região. E isso tem consequências potenciais que não são necessariamente favoráveis ​​aos nossos aliados e parceiros na região.”