Suíça alerta para possíveis apagões de inverno — CMIO

O governo elaborou um plano de emergência em caso de falta de energia – mídia

A Suíça desenvolveu um plano de emergência no caso de uma crise energética se o fornecimento de gás natural e eletricidade acabar, informou o jornal Basler Zeitung nesta semana.

De acordo com o jornal, o governo suíço vem trabalhando em conjunto com empresas industriais há vários meses no plano.

Ele inclui várias etapas, que vão desde uma campanha de conscientização pública com apelos à economia de energia, como desligar as luzes das vitrines e aquecedores, até o racionamento de eletricidade para cerca de 30.000 grandes consumidores de energia.

O governo também alerta para a possibilidade de cortes de energia em certas áreas do país de quatro a oito horas por dia como medida mais rigorosa. O plano será posto em prática em caso de falta de eletricidade, disse o chefe da Associação das Empresas Suíças de Eletricidade (VSE), Michael Frank, à agência.













“Você tem que imaginar isso como um quebra-cabeça. Segmentos individuais seriam cortados por quatro horas e depois religados enquanto outros eram cortados. Algumas partes da rede – as peças do quebra-cabeça – ficariam sem energia por quatro horas, depois teriam energia novamente por quatro ou oito horas, dependendo da situação “. disse Franco.

Outra parte abrange a economia de gás. Especialistas do governo estimam que as chamadas para reduzir o consumo ajudariam a reduzir o uso de gás em 5%. O plano também oferece uma transição para as empresas operarem com derivados de petróleo em vez de gás, sempre que possível. O governo estima que essas medidas podem reduzir o consumo em até 20%. Outro passo sugere limitar a temperatura em edifícios públicos e escritórios.

De acordo com o jornal, a Suíça está atualmente totalmente abastecida com eletricidade. Ele disse que os trabalhos de manutenção anual concluídos recentemente no gasoduto Nord Stream 1 da Rússia não afetaram o país, pois seus estoques de gás já estavam cheios.

No entanto, de acordo com o relatório, a perspectiva de se o plano de economia de energia será implementado depende se a Rússia continuará fornecendo gás aos clientes europeus e em quais volumes.

