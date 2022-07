Médico da Casa Branca explica ‘voz profunda’ de Biden – CMIO

Os sintomas do presidente dos EUA estão diminuindo, exceto por uma dor de garganta persistente, após três dias inteiros de tratamento

O presidente Joe Biden está avançando na recuperação de sua infecção por Covid-19, pois sua tosse, dores no corpo e outros sintomas aumentaram. “diminuiu consideravelmente” após três dias completos de tratamento com o medicamento antiviral Paxlovid, de acordo com o médico da Casa Branca Dr. Kevin O’Connor.

O principal sintoma do presidente atualmente é uma dor de garganta persistente, disse O’Connor em comunicado no domingo, acrescentando: “Isso provavelmente é resultado da ativação linfoide, pois seu corpo elimina o vírus e, portanto, é encorajador”.

Biden testou positivo para Covid-19 na quinta-feira, apesar de ter sido totalmente vacinado contra o vírus e ter recebido duas doses de reforço. Ele foi infectado com a variante BA.5, atualmente a cepa dominante nos EUA, confirmou no domingo o coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, Dr. Ashish Jha.

Biden não é visto publicamente desde sexta-feira, quando participou de uma reunião remota com seus assessores econômicos. O presidente, de 79 anos, interrompeu repetidamente seus comentários para tossir. Começou por dizer com voz rouca: “Deixe-me começar pedindo desculpas – minha voz. Estou me sentindo muito melhor do que pareço.”













“Sua voz continua um pouco profunda”, O’Connor disse no comunicado de domingo. “Seu pulso, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura permanecem normais”.

Dr. Ashish Jha afirmou que Biden está se recuperando bem em grande parte porque ele foi totalmente vacinado. Nenhuma das 17 pessoas que estavam em contato próximo com o presidente na época em que ele pode ter sido infectado, incluindo funcionários da Casa Branca e membros do Congresso, deu positivo para Covid-19, acrescentou o médico.