Ex-premiê australiano critica visita de Pelosi a Taiwan e alerta sobre 'consequências catastróficas'

No âmbito da política de Uma Só China , Pequim se manifesta contra quaisquer formas de contatos oficiais entre Taiwan e governos estrangeiros, tendo avisado os EUA que tomaria “medidas resolutas” caso a visita de Pelosi seja realizada.

Em uma declaração publicada por Keating, que é também ex-líder do Partido Trabalhista australiano, Pelosi é chamada de. Além disso, salienta-se que Pelosi, segundo a mídia australiana, persiste em realizar a visita, apesar dos conselhos contrários dos funcionários da administração Biden.

“Ao longo do espectro político inteiro, não há nenhum observador das relações entre a China [continental] e Taiwan que duvide que tal visita da presidente do Congresso norte-americano possa se transformar em combates militares”, destacou Keating.

China reitera alerta aos EUA sobre viagem de Pelosi e cita resposta militar, diz Financial Times

O ex-líder australiano lembrou que Washington e os seus parceiros regionais, tais como Camberra, ao longo de muitos anos que têm optado pela “única opção viável disponível nas relações através do estreito”, que prevê que Pequim e Taipé “giram a situação” por meios pacíficos.

Embora Pelosi ainda não tenha confirmado a visita oficialmente (pela primeira vez a visita foi anunciada pelo Financial Times), na semana passada a política norte-americana afirmou que “para nós é importante demonstrar apoio a Taiwan”.

As críticas firmes de Keating foram publicadas também em resposta às preocupações de Joe Biden sobre a visita de Pelosi, que ele tinha pronunciado há alguns dias. “Os militares não acreditam que seja uma boa ideia neste momento” , afirmou Biden aos jornalistas na semana passada.

Pequim também reiterou na semana passada a sua rejeição à Lei sobre as Relações com Taiwan, que, de acordo com Washington, determina sua política de Uma Só China, além dos três comunicados conjuntos já existentes e seis garantias oficiais.