Acordo com a Ucrânia ajudará as exportações russas – ONU — CMIO

Ao mesmo tempo em que aumenta as exportações da Ucrânia, o acordo de grãos também reduzirá os custos logísticos para a Rússia, reduzindo os preços dos alimentos, de acordo com um funcionário da ONU.

Enquanto a Ucrânia retoma as exportações cruciais de grãos de seus portos do Mar Negro após um acordo com Moscou, a Rússia também se beneficiará de custos de exportação mais baixos, disse o secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) neste sábado.

Rebeca Grynspan observou que o acordo, assinado na sexta-feira em Istambul, aliviará parcialmente a pressão das sanções sobre a Rússia.

“Existem problemas de entrega, problemas de seguro, problemas de pagamento, problemas de frete, e todas essas coisas fazem os preços subirem. Então a principal coisa que eu prevejo é que essas dificuldades vão diminuir e os preços de transação vão cair,”, disse ela à agência de notícias RIA Novosti.

O responsável da ONU disse que, segundo os cálculos da UNCTAD, metade do aumento dos preços globais dos grãos é resultado dos custos de transporte e logística, concluindo que “se facilitarmos o comércio, os fluxos comerciais serão retomados e os preços cairão.”













Grynspan disse que a ONU criará um grupo de trabalho destinado a facilitar os fluxos comerciais na região.

“Vamos nos comunicar com nossos parceiros na Europa, EUA, com nossos parceiros russos para entender os problemas e obstáculos que eles enfrentam no que diz respeito a alimentos e fertilizantes,” ela afirmou.

O acordo Rússia-Ucrânia, intermediado pela Turquia e pela ONU, estabelece uma estrutura para retomar as exportações de grãos ucranianos através dos portos do Mar Negro. Além disso, a Rússia e a ONU assinaram um memorando que implica o envolvimento da ONU no levantamento das restrições à exportação de grãos e fertilizantes russos para os mercados mundiais. Segundo as autoridades, a ONU intermediará a remoção dos obstáculos criados pelas sanções dos EUA e da UE em transações, seguros e logística relacionados às exportações agrícolas russas.

A ONU alertou repetidamente sobre a ameaça global representada pela escassez de grãos e fertilizantes, e o acordo de sexta-feira foi visto como uma forma de evitar uma crise alimentar global.

