Kyiv espera que Eurovisão na Grã-Bretanha seja realizada em contexto ucraniano

“Houve consultas com o governo britânico e a BBC. Com base nos resultados, recebemos garantias da BBC e da EBU de que eles sediarão o Eurovision – 2022 “Em nome da Ucrânia” (em nome da Ucrânia – ed.) com contextos e apresentadores ucranianos de integração extremamente alta. Assim, tudo será feito para que na Grã-Bretanha possamos ver tanto paisagens domésticas quanto narrativas ucranianas. E, acho que a experiência da BBC nos permitirá apresentar a Ucrânia ao mais alto nível, ” Tkachenko escreveu em seu canal Telegram .