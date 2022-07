O rival doméstico da Boeing está quase pronto – CMIO

O jato de fuselagem estreita C919 da China, a primeira aeronave comercial de passageiros projetada no país, está se aproximando da certificação, tendo passado com sucesso em tarefas de voo de teste, disse a fabricante estatal Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) em sua conta oficial de mídia social no sábado. como citado pela Reuters.

Segundo o fabricante, seis aviões de teste concluíram com sucesso suas tarefas e a aeronave já está pronta para receber um certificado de voo da Administração de Aviação Civil da China, necessário para operações comerciais.

Pequim lançou o programa de aeronaves C919 em 2008, mas enfrentou uma enxurrada de contratempos regulatórios e técnicos, incluindo controles de exportação dos EUA. Enquanto o avião é montado na China, o C919 conta com componentes ocidentais, como controles de voo e motores a jato. A produção começou em 2011 e o primeiro protótipo ficou pronto em 2015.

Espera-se que o primeiro C919 seja entregue à estatal China Eastern Airlines em agosto. A companhia aérea fez um pedido de cinco jatos C919 em março de 2021.

O C919 foi projetado para rivalizar com os aviões Airbus 320neo da Europa e os Boeing 737 MAX dos EUA. No entanto, isso pode ser difícil, já que a Airbus tem uma forte presença no país (142 aviões foram entregues a empresas chinesas somente em 2021), e o Boeing 737 MAX foi liberado para operar na China novamente no início deste ano após dois acidentes fatais que aterraram o Boeing 737 MAX. avião em 2019. Espera-se que pelo menos 100 aviões MAX sejam entregues às transportadoras chinesas este ano.

