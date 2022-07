Mídia: Estudantes indianos evacuados da Ucrânia fizeram uma greve de fome em Delhi

Os estudantes escreveram uma petição ao primeiro-ministro Narendra Modi, pedindo ao chefe de governo que interviesse em seu destino e salvasse seu futuro, segundo o relatório. O canal de TV também informa que seus pais estão agora com os participantes do protesto da fome.

De acordo com o canal de TV, estudantes que já organizaram várias ações de protesto anteriormente exigem um lugar em universidades indianas para si e 12.000 de seus companheiros evacuados da Ucrânia. No total, mais de 18.000 estudantes de medicina indianos foram levados para casa da Ucrânia, mas uma parte significativa deles são estudantes do último ano que quase completaram seus estudos e não podem continuar seus estudos na Índia, diz o relatório.

Observando as ações concretas oportunas tomadas pelo governo central, juntamente com os governos dos estados indianos, para evacuar os estudantes indianos da Ucrânia, Stalin, que nasceu em março de 1953 e recebeu o nome do líder soviético, que morreu 4 dias após seu nascimento, descreveu os sentimentos dos alunos que retornaram como “decepção porque as mesmas ações específicas não foram tomadas pelas autoridades para garantir a extensão de sua educação”, relata a NDTV.