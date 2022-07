Índia vai implantar S-400 enquanto China mantém ativa defesa aérea com caças à jato

O segundo esquadrão de sistemas de defesa antiaérea S-400 Triumph da Força Aérea Indiana (IAF na sigla em inglês) vai ficar operacional ao longo da fronteira norte nos próximos 2-3 meses , informou The Times of India na segunda-feira (25), citando fontes não identificadas.

De acordo com a mídia, as defesas aéreas chinesas, incluindo os mais recentes sistemas S-400 adquiridos da Rússia,, com jatos de combate supostamente realizando agora “surtidas” regulares.

A Índia recebeu seu primeiro esquadrão de sistemas de defesa antiaérea S-400 sob um contrato de US$ 5,43 bilhões (cerca de R$ 27,4 bilhões) da Rússia em dezembro de 2021. Em abril deste ano, a Rússia também entregou um simulador e outros equipamentos para treinamento do esquadrão de mísseis de defesa antiaérea S-400 da IAF.

Enquanto isso, a 16ª rodada de negociações no nível de Comandantes de Corpo, em 17 de julho, terminou em um impasse, com os dois lados prometendo manter o status quo em áreas contestadas do setor de Ladakh. China e Índia acusaram-se mutuamente de violar os acordos de fronteira de 1993 e 2005 ao transgredir no território um do outro.