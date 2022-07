Esperançoso premiê do Reino Unido descreve plano anti-China — CMIO

Rishi Sunak classificou a China como a ‘maior ameaça’ do Reino Unido e prometeu tomar várias medidas contra Pequim

O ex-chanceler do Reino Unido Rishi Sunak lançou um ataque contra a China na segunda-feira, prometendo “cara para baixo” Pequim deve se tornar o próximo primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Pequim representa o “maior ameaça” para o Reino Unido e para o mundo “segurança e prosperidade” como um todo, afirmou Sunak, anunciando várias medidas anti-China que ele tomaria como primeiro-ministro.

O programa para combater os alegados chineses “ameaça” inclui fechamento “todos os 30 Institutos Confúcio da China no Reino Unido”, que são um instrumento de Pequim “poder suave”, afirmou o PM esperançoso. Ele também prometeu aumentar as atividades de inteligência para “contra a espionagem industrial chinesa”.

A China e o Partido Comunista Chinês representam a maior ameaça à Grã-Bretanha e ao mundo neste século.

Outras medidas incluem a criação de um “nova aliança internacional” reunindo não especificado “nações livres” isso ajudaria “para enfrentar as ameaças cibernéticas chinesas e compartilhar as melhores práticas em segurança tecnológica”. Além disso, Sunak se comprometeu a “proteger os principais ativos britânicos” das aquisições chinesas. “Isso significa examinar a necessidade de impedir aquisições chinesas de ativos britânicos importantes, incluindo empresas de tecnologia estrategicamente sensíveis”, disse. acrescentou Sunak.













O anúncio vem como uma aparente tentativa de superar seu candidato na corrida acirrada pela liderança conservadora e cargo de primeira-ministra, a secretária de Relações Exteriores Liz Truss. Seus principais pontos de discussão incluem sua postura dura sobre “uma Rússia agressiva, para uma China cada vez mais assertiva”. Truss acusou Sunak de ser muito brando com os dois, e agora o ex-chanceler revidou.

“Já é suficiente. Por muito tempo, os políticos na Grã-Bretanha e em todo o Ocidente estenderam o tapete vermelho e fecharam os olhos para as atividades e ambições nefastas da China”. Sunak declarou, ao anunciar sua cruzada contra a China. “Vou mudar isso no primeiro dia como PM.”

O anúncio ousado constitui uma aparente mudança de postura sobre a China por Sunak, que há muito é visto como um pragmático e proponente de promover laços mais equilibrados com Pequim em vez de aumentar as hostilidades. Tal postura rendeu até elogios ao candidato do maior tablóide da China, o Global Times, que recentemente o apontou como o “apenas um” entre os aspirantes ao primeiro-ministro britânico, que “tem uma visão clara e pragmática sobre o desenvolvimento dos laços Reino Unido-China.” O elogio, no entanto, caiu bastante mal no Reino Unido, com o Daily Mail criticando-o como um “apoio que ninguém queria”.