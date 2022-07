A arqueologia está sob ataque do despertar — CMIO

A identificação do sexo de restos antigos deve parar, insistem acadêmicos acordados. Se eles conseguirem, será um desastre científico

Os antropólogos podem dizer muito a partir de restos de esqueletos humanos. Mesmo quando quaisquer características que possam indicar a constituição biológica de uma pessoa já se foram, aqueles com anos de educação e experiência podem pintar um quadro relativamente vívido do falecido.

Uma das primeiras observações que os cientistas fazem ao estudar restos humanos exumados é o sexo do sujeito e, por extensão, seu gênero – um fator chave para descobrir que tipo de vida ele ou ela pode ter levado.

Com o recente impulso da brigada de justiça social para injetar sua ideologia em todos os campos científicos – que incluem matemática, física e até reescrever a história para se adequar à sua agenda – os últimos campos a serem atacados são a arqueologia e a antropologia.

Em um tópico no Twitter que recebeu cerca de 60.000 curtidas, a candidata ao mestrado canadense Emma Palladino criticou os memes ofensivos, mas não cientificamente imprecisos, que retratam a vida de uma pessoa transgênero cujos ossos são exumados mil anos depois por arqueólogos e, posteriormente, misgendered – ou melhor, identificados como seu sexo biológico em vez de sua identidade de gênero.













O acadêmico insistiu que a ideia por trás do meme é “touros**t,” e entrou em uma longa discussão sobre como “Gender + queer arqueólogos e acadêmicos têm trabalhado por décadas para descompactar as suposições que os arqueólogos fazem sobre gênero e identidade, tanto hoje quanto no passado.” Palladino insiste que os arqueólogos estão “agudamente consciente de quão cultural e espacialmente relativo” os conceitos de sexo, gênero e identidade são.

Desde então, ela bloqueou sua conta após uma forte reação pública por esse esforço de empurrar o ativismo desperto para o campo acadêmico.

Apesar do que estudiosos progressistas como Palladino possam dizer sobre a diferença entre sexo e gênero, e como isso é composto de todo um espectro que os cientistas ainda precisam descompactar, as suposições e inferências científicas feitas por arqueólogos e antropólogos não são governadas pelas ideias dos brancos. , supremacia masculina ou cisgênero, ao contrário do que os ideólogos da justiça social gostariam que o mundo acreditasse.

O esforço para codificar a ideologia de gênero em arqueologia e antropologia não é algo que Palladino está fazendo sozinho. Na verdade, o movimento recebeu amplo apoio de outros arqueólogos e antropólogos que formaram um grupo chamado Força-Tarefa Trans Doe.

O grupo quer impedir os antropólogos de identificar restos mortais como masculinos ou femininos, alegando que os padrões existentes de identificação humana forense são um desserviço a pessoas que não se encaixam no ‘binário de gênero’. Essencialmente, qualquer um que existiu fora do chamado binário está sendo mal interpretado por arqueólogos forenses e antropólogos.

Na declaração de missão do grupo, propõe uma “abordagem expansiva de gênero” para identificar restos humanos, procurando por pistas contextuais, como roupas “culturalmente codificado para um gênero diferente do sexo atribuído”.













Permitir que os padrões modernos de justiça social superem a biologia básica poderia abrir o campo para uma série de suposições modernas e potencialmente destruir o valor científico para validar as crenças dos ativistas do primeiro mundo do século XXI. Alguns cientistas se recusam a aceitar a questão sentados e estão lutando contra a ‘wokificação’ de seus campos.

Um desses acadêmicos é a professora de arqueologia do Estado de San Jose Elizabeth Weiss, que descreveu a eliminação das classificações de gênero como “falsificação por motivação ideológica”.

Em entrevista ao College Fix, Weiss aponta que o atual aumento do transgenerismo nas sociedades ocidentais é um “social e não biológico” tendência. Suas observações são apoiadas por estatísticas que mostram que a maioria dos jovens que se assumem como transgêneros o fazem em grupos de pares, e não como indivíduos diagnosticados com disforia de gênero. “A dessexualização retroativa obscurece esse fato óbvio”, diz Weiss.

E esse não é o único problema. A aplicação do sexo biológico aos restos mortais ajudou a dissipar mitos prejudiciais às mulheres, disse o arqueólogo, observando que, no passado, os primeiros antropólogos às vezes confundiam esqueletos femininos robustos com esqueletos masculinos em achados indígenas americanos.













O erro, disse ela, criou falsos estereótipos de que as mulheres simplesmente não trabalhavam tanto quanto os homens. Décadas de trabalho científico para determinar quais características eram determinadas pelo sexo ajudaram a apagar esses falsos estereótipos e corrigir o registro. De fato, a política de apagar todo esse progresso em nome do despertar é um retrocesso tanto para a ciência quanto para os direitos das mulheres.

Além disso, identificar restos de esqueletos por sexo ajuda os investigadores forenses a realizar investigações criminais para identificar vítimas de assassinos em série e fornecer justiça a suas famílias, observou Weiss.

Devido à sua postura franca, sua própria escola a bloqueou de sua coleção de restos humanos – ela acredita que foi um ato de retribuição contra sua oposição à repatriação de restos humanos.

A ideologia de gênero não é a única coisa que está sendo empurrada para a arqueologia e a antropologia. A multidão da Teoria Crítica da Raça também está tentando forçar seu caminho para os campos exigindo que os cientistas parem de classificar os restos mortais por raça. Aqueles que lideram o impulso argumentam que “a estimativa de ancestralidade contribui para a supremacia branca”. O que não é supremacista branco hoje em dia?

Se a multidão acordada conseguir o que quer, a antropologia e a arqueologia podem acabar tendo tanto valor quanto a astrologia – ou qualquer uma das inúmeras “ciências” modernas que são tão impulsionadas pela ideologia que não deixam espaço para a busca de verdade.