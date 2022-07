Hungria alerta para mudança na ordem mundial — CMIO

A dependência do Ocidente de ajuda militar à Ucrânia e sanções à Rússia falhou, disse o primeiro-ministro da Hungria

O conflito Rússia-Ucrânia pode acabar com o domínio do Ocidente e mudar o equilíbrio de poder no mundo, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban. A Rússia lançou uma campanha militar contra o país vizinho no final de fevereiro.

Orban argumentou que a decisão de impor sanções a Moscou e fornecer armas pesadas a Kiev de fato transformou a UE e os estados membros da OTAN em participantes do conflito, mas no final não produziu resultados.

“Em vez disso, hoje estamos sentados dentro de um carro com pneus furados nas quatro rodas”. Orban disse em um discurso na cidade romena de Baile Tusnad no sábado.

“O mundo não apenas não está conosco, mas demonstrativamente não está conosco” o primeiro-ministro acrescentou, argumentando que, em vez de pensar em ganhar vantagem no campo de batalha na Ucrânia, o Ocidente deve agora se concentrar em alcançar a paz por meio de negociações.

Orban também alertou que o conflito poderia facilmente pôr fim à supremacia ocidental e “criar uma ordem mundial multipolar”.

“Devemos tentar persuadir o Ocidente a desenvolver uma nova estratégia” disse o PM. Mais tarde, ele acrescentou que o conflito “terminará quando os americanos e os russos chegarem a um acordo”.

A Hungria se recusou a enviar armas para a Ucrânia, enquanto Orban disse este mês que a UE “tirou-se nos pulmões” com as suas impensadas sanções. Autoridades húngaras também criticaram a proposta de Bruxelas de racionar gás na tentativa de eliminar gradualmente as entregas de Moscou.

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, viajou a Moscou na quinta-feira para negociar a compra de volumes adicionais de gás, a fim de garantir que o país tenha reservas suficientes para o inverno. “Atualmente, é simplesmente impossível comprar tanto gás natural extra na Europa sem fontes russas”. Szijjarto a repórteres.