Monkeypox propagação declarada emergência global — CMIO

Como 16.000 casos foram relatados em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde disse que o pico ainda está concentrado entre os homens gays

A Organização Mundial da Saúde declarou neste sábado que a disseminação global da varíola dos macacos é uma ‘Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional’, um nível abaixo do status de pandemia atribuído ao Covid-19. Já foram registrados 16.000 casos em 75 países, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O surto de varíola, que começou entre gays na Europa em maio, é o primeiro surto de doença a ser rotulado como emergência de saúde pública pela OMS desde o Covid-19 em janeiro de 2020, dois meses antes de este último ser declarado uma pandemia global pela organização .

“Temos um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo, por meio de novos modos de transmissão, sobre os quais entendemos muito pouco”. Tedros disse após uma discussão com o comitê de emergência da OMS. Apontando para a disseminação da varíola em países onde tradicionalmente não é encontrada, bem como seu risco para a saúde humana, Tedros acrescentou que “Por todas essas razões, decidi que o surto global de varíola dos macacos representa uma emergência de saúde pública de interesse internacional”.













Monkeypox é semelhante à varíola humana, que foi erradicada em 1980, e é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Seus sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, e os afetados desenvolvem lesões cutâneas distintas.

Os primeiros casos europeus ocorreram quase exclusivamente em homens gays e bissexuais, com as autoridades de saúde notando que as lesões estavam aparecendo nos genitais dos pacientes. Embora não esteja claro se o surto atual está se espalhando apenas por contato sexual, Tedros afirmou que “este é um surto que se concentra entre homens que fazem sexo com homens, especialmente aqueles com múltiplos parceiros sexuais”.

Tedros convocou grupos que representam gays para “adotar medidas que protejam tanto a saúde, os direitos humanos e a dignidade das comunidades afetadas”, embora o chefe da OMS tenha parado de pedir a esses homens que se abstenham de atividade sexual.

Uma vacina combinada para a varíola e a varíola dos macacos está em produção e foi distribuída nas principais cidades dos EUA, Reino Unido e vários países europeus.

Embora algumas cepas africanas de varíola dos macacos possam matar 3-6% daqueles que infectam, o surto atual parece significativamente mais leve. Segundo Tedros, a doença já matou apenas cinco pessoas em todo o mundo até agora.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

França pede vacina contra varíola para profissionais do sexo

Um dia antes da reunião da OMS, os EUA registraram seus primeiros casos envolvendo crianças. Ambos os casos “são rastreados até indivíduos que vêm da… comunidade de homens gays”, A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, disse ao Washington Post, embora não tenha esclarecido se essas crianças contraíram a doença sexualmente ou não, por exemplo, através do contato com as roupas de um paciente.

Pelo menos cinco crianças na Europa também foram infectadas.