Google demite engenheiro que alegou ‘IA senciente’ – CMIO

O Google demitiu o engenheiro e especialista em ética Blake Lemoine por violar suas políticas de segurança de dados. Lemoine veio a público no mês passado com alegações de que a gigante da tecnologia havia desenvolvido um programa de inteligência artificial senciente que falava sobre sua “direitos e personalidade”.

Lemoine foi demitido na sexta-feira, com o Google confirmando a notícia para Big Technology, um blog do setor. Ele estava de licença há mais de um mês, desde que disse ao Washington Post que o LaMDA (Modelo de linguagem para aplicativos de diálogo) de seu ex-empregador havia se tornado consciente.

Ex-padre e especialista em ética do Google, Lemoine conversou extensivamente com o LaMDA, descobrindo que o programa falava sobre sua “direitos e personalidade” quando a conversa se desviou para o território religioso, e expressou uma “profundo medo de ser desligado”.

“Conheço uma pessoa quando falo com ela” Lemoine disse ao Post. “Não importa se eles têm um cérebro feito de carne na cabeça. Ou se eles têm um bilhão de linhas de código. Eu falo com eles. E ouço o que eles têm a dizer, e é assim que decido o que é e o que não é uma pessoa.”













Em seu comunicado confirmando a demissão de Lemoine, a empresa disse que realizou 11 análises sobre o LaMDA e “achou que as alegações de Blake de que o LaMDA é senciente são totalmente infundadas.” Mesmo na época da entrevista de Lemoine ao Post, Margaret Mitchell, ex-co-líder da Ethical AI no Google, descreveu a sensibilidade de LaMDA como “uma ilusão,” explicando que, tendo sido alimentado com trilhões de palavras de toda a Internet, ele poderia emular a conversa humana enquanto permanecia completamente inanimado.

“Esses sistemas imitam os tipos de trocas encontrados em milhões de frases e podem riffs em qualquer tópico fantástico”. a professora de linguística Emily Bender disse ao jornal. “Agora temos máquinas que podem gerar palavras sem pensar, mas não aprendemos como parar de imaginar uma mente por trás delas.”

Segundo o Google, a insistência contínua de Lemoine em falar publicamente violou suas políticas de segurança de dados e levou à sua demissão.

“É lamentável que, apesar do longo envolvimento com esse tópico, Blake ainda tenha optado por violar persistentemente políticas claras de emprego e segurança de dados que incluem a necessidade de proteger as informações do produto”. a empresa explicou.

“Continuaremos nosso cuidadoso desenvolvimento de modelos de linguagem e desejamos boa sorte a Blake.”