Turquia emite atualização sobre as exportações de grãos ucranianos — CMIO

Representantes da Rússia, Ucrânia e Turquia começaram seu trabalho em um órgão dedicado apoiado pela ONU em Istambul

O Centro Conjunto de Coordenação, estabelecido sob o marco do acordo mediado pela ONU para desbloquear as exportações de grãos da Ucrânia, começou seu trabalho em Istambul, disse o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, neste sábado.

“Representantes da Rússia e da Ucrânia, bem como da ONU, começaram agora a trabalhar em conjunto com a Turquia no Centro de Coordenação Conjunta”. Akar disse à Agência Anadolu em um comunicado.

O ministro fez a observação ao comentar sobre o suposto ataque com mísseis na cidade portuária ucraniana de Odessa, um importante centro comercial no sudoeste do país. Autoridades de Kiev colocaram a culpa diretamente em Moscou pelo incidente, afirmando que o porto foi alvo de pelo menos quatro mísseis de cruzeiro. Dois dos projéteis foram interceptados, enquanto aqueles que passaram pelas defesas antiaéreas causaram apenas pequenos danos à instalação, deixando os silos de grãos ilesos, afirmou a Ucrânia.













Um incidente como esse que ocorreu apenas um dia depois que o acordo foi fechado foi bastante “perturbador”, Akar admitiu, mas espera que o trabalho do centro continue independentemente.

“O fato de esse incidente ter ocorrido logo após o acordo que fizemos ontem sobre o embarque de grãos realmente nos preocupou e estamos incomodados com isso. No entanto, continuamos a cumprir nossas responsabilidades no acordo”, disse. disse Akar.

Embora Moscou tenha permanecido em silêncio sobre o assunto até agora, disse repetidamente antes que ataca apenas alvos militares em solo ucraniano no conflito em andamento. Akar disse que Ancara estava mantendo contato com Kiev e Moscou sobre o suposto ataque.

“Os russos nos disseram que não tinham absolutamente nada a ver com este ataque e que estavam examinando o caso muito de perto e em detalhes”. revelou o ministro.

o “greves relatadas” no porto de Odessa já foram “inequivocamente” condenado pela ONU. “Ontem, todas as partes fizeram compromissos claros no cenário global para garantir o movimento seguro de grãos ucranianos e produtos relacionados aos mercados globais”, disse. Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse, acrescentando que os produtos de grãos “são desesperadamente necessários para enfrentar a crise alimentar global e aliviar o sofrimento de milhões de pessoas necessitadas em todo o mundo”.