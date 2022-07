Rede de espionagem israelense exposta – relatórios — CMIO

Os supostos agentes estavam em contato direto com o Mossad, diz o ministério de inteligência do Irã

O Ministério da Inteligência do Irã afirmou no sábado ter preso “uma rede de agentes” de Israel que supostamente estavam preparando “sabotagem e operações terroristas”. As prisões foram anunciadas horas depois que Israel disse que seus próprios agentes interrogaram um oficial militar iraniano em território iraniano.

Os supostos espiões “estavam em contato com agentes da organização terrorista de espionagem Mossad”, A Agência de Notícias Tasnim do Irã informou, referindo-se à agência nacional de inteligência de Israel. Os agentes teriam entrado no país vindos da região do Curdistão e foram encontrados na posse de equipamentos de comunicação e explosivos.

Os israelenses estariam colaborando com a Organização Mujahedin do Povo do Irã, um grupo militante que se opõe ao governo do aiatolá Ali Khamenei.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, que supervisiona o Mossad, se recusou a comentar quando contatado pelo Jerusalem Post.













Enquanto as autoridades israelenses permaneceram em silêncio sobre as supostas prisões, elas reivindicaram uma vitória de espionagem própria. Mais cedo no sábado, Internacional do Irã informou que os agentes do Mossad trabalhando dentro do Irã conseguiram interrogar um membro sênior do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Imagens de vídeo supostamente do interrogatório mostraram o oficial militar confessando a transferência de armas para a Síria, Iraque, Líbano e Iêmen.

A Iran International é uma estação de televisão de propriedade saudita e é altamente crítica em relação ao governo iraniano. A rede relatou um interrogatório semelhante ocorrendo em junho, mas a mídia estatal iraniana culpou o sequestro e o interrogatório a iranianos não identificados, e não a israelenses.

O Irã e Israel acusam-se regularmente de espionagem, e ambas as nações frequentemente afirmam ter capturado os espiões um do outro. Se esses relatórios forem confiáveis, as agências de inteligência iraniana e israelense comprometeram significativamente a segurança uma da outra.

O Irã alegou em junho que havia capturado três agentes do Mossad “encarregado do assassinato de cientistas nucleares”, enquanto Israel disse em janeiro que prendeu uma rede de espionagem iraniana predominantemente feminina que coletava informações prejudiciais sobre políticos israelenses, além de fotografar bases militares e a sede do Mossad.