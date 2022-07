Turquia repreende candidato à OTAN por ‘propaganda terrorista’ — CMIO

Ancara convocou o principal diplomata da Suécia no país para expressar indignação por um protesto curdo em Gotemburgo

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia convocou o principal diplomata da Suécia no país, para expressar a opinião do governo “reação forte” ao protesto de um grupo curdo esta semana em Gotemburgo.

Autoridades disseram ao chefe interino da missão sueca em Ancara que consideram a reunião como “propaganda terrorista”, de acordo com relatórios da Reuters e vários meios de comunicação turcos, citando fontes diplomáticas não identificadas.

O mais recente surto no relacionamento de Estocolmo com a Turquia ocorre logo depois que Erdogan ameaçou bloquear a aprovação da Suécia e da Finlândia para ingressar na Otan, devido a preocupações de que os países nórdicos estejam hospedando militantes curdos. No mês passado, em Madri, os países assinaram um memorando tripartido sob o qual Suécia e Finlândia se comprometeram a encerrar seu embargo à venda de armas à Turquia e reprimir indivíduos e grupos que Ancara classificou como terroristas.













“Neste contexto, foram realçadas as nossas expectativas de identificar os autores da ação, tomar as medidas legais e judiciais necessárias e dar passos concretos à luz dos compromissos registados no memorando tripartido”, acrescentou. Autoridades diplomáticas turcas falaram sobre o protesto de Gotemburgo.

O comício de quarta-feira envolveu apoiadores do PKK e outros grupos curdos que a Turquia designou como organizações terroristas. Fotos e vídeos postados nas mídias sociais mostram manifestantes carregando faixas pró-curdos, incluindo bandeiras do PKK. As bandeiras do grupo também foram içadas em vários postes no centro da cidade, de acordo com relatos da mídia turca, enquanto alguns dos manifestantes carregavam uma faixa dizendo: “Somos todos PKK.”

Erdogan alertou esta semana que a Turquia ainda pode “congelar” os pedidos da OTAN da Suécia e da Finlândia se não cumprirem as condições do acordo de Madrid. “A Suécia, em particular, não tem uma boa imagem sobre esta questão”, ele disse.