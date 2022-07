China destrói plano de água radioativa do Japão — CMIO

O regulador nuclear do Japão deu sua aprovação final a um plano controverso para liberar mais de 1,3 milhão de toneladas de água armazenada na usina nuclear de Fukushima, provocando uma resposta dura de sua vizinha China sobre consequências imprevisíveis para o meio ambiente.

“O descarte de água contaminada com energia nuclear em Fukushima pode afetar o ambiente marinho global e a saúde pública dos países da orla do Pacífico. Não é de forma alguma um assunto privado para o Japão”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse em resposta à decisão de sexta-feira.

“Se o Japão insistir em colocar seus próprios interesses acima do interesse público da comunidade internacional e insistir em dar o passo perigoso, certamente pagará o preço por seu comportamento irresponsável e deixará uma mancha na história”. ele adicionou.

Os sistemas de refrigeração da usina de Fukushima Daiichi foram desativados quando sofreram três colapsos na sequência de um terremoto de magnitude 9,0 e um tsunami devastador subsequente em 2011. Na época, grandes quantidades de água contaminada fluíram para o Pacífico, provocando evacuações em massa de áreas ao longo da costa leste do Japão.

A água, usada para resfriar os reatores, foi armazenada em centenas de tanques na usina desde então. Apesar de ter sido filtrado e passado por um processo de tratamento avançado, que removeu grande parte da contaminação radioativa, ainda contém alguns isótopos radioativos, principalmente trítio.













O plano de descarte, aprovado oficialmente pela Autoridade de Regulação Nuclear do Japão na sexta-feira, fará com que essas águas residuais sejam liberadas a cerca de um quilômetro da costa da província de Fukushima através de um túnel submarino. Tóquio espera lançar o processo na próxima primavera, e a descarga pode levar décadas, já que a água contaminada com trítio deve ser liberada lentamente e diluída em níveis alinhados com os regulamentos japoneses.

As autoridades japonesas disseram à operadora da usina, a Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO), na sexta-feira que deveria “tentar reduzir a quantidade de água contaminada com materiais radioativos e agilizar o trabalho para a descarga”.

O plano de alta, considerado pelo Japão como a única opção viável, há muito gera controvérsia no Japão e além. Pescadores da província de Fukushima protestam por temores de que a água possa ser prejudicial aos moradores e à vida selvagem. Ativistas na Coreia do Sul e em outros lugares da região também se opuseram ao plano, além do governo chinês expressar repetidamente preocupações com a poluição.