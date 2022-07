Macron diz ao Irã para fazer ‘escolha clara’ – CMIO

Em um telefonema com seu colega iraniano, o líder francês expressou sua ‘decepção’ com as negociações nucleares paralisadas

O presidente francês Emmanuel Macron manteve uma longa conversa por telefone com o iraniano Ebrahim Raisi no sábado, focando nos esforços para reviver um acordo nuclear crucial com Teerã. A ligação durou quase duas horas e seguiu uma reunião entre os líderes do Irã, Turquia e Rússia no início desta semana.

Segundo o gabinete de Macron, o líder francês “expressou sua decepção com a falta de progresso e insistiu com o presidente Raissi que uma escolha clara deve ser feita para concluir o acordo e retornar à implementação de seus compromissos nucleares”.

Um acordo foi “ainda possível” mas deve acontecer “O mais breve possível,” acrescentou Macron.

Por sua vez, o presidente iraniano criticou os quatro signatários ocidentais do Plano de Ação Abrangente Conjunto de 2015 – Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França – por sua “postura e medidas não construtivas”.

Raisi disse que está comprometido em reviver o acordo, mas insistiu que um acordo viável só pode ser alcançado “se as questões de salvaguarda forem resolvidas completamente, outras partes dão garantias de que permanecem comprometidas com o acordo e os interesses econômicos do Irã são mantidos”.













O JCPOA, que também havia sido assinado por Rússia e China, efetivamente se desfez quando o então presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se unilateralmente do acordo em 2018, com Washington reimpondo sanções antigas e aplicando novas a Teerã. O Irã, por sua vez, suspendeu gradualmente suas obrigações sob o JCPOA, instalando novos equipamentos de enriquecimento de urânio e aumentando a produção de material radioativo.

Durante a ligação, Raisi observou o efeito prejudicial das sanções unilaterais impostas pelos EUA em toda a economia global e “especialmente a Europa”.

Ele também afirmou que o Irã “sempre desempenhou um grande papel na proteção da segurança”, rejeitado “interferência estrangeira”, e insistiu que “as questões regionais devem ser resolvidas pelos países e governos da região” – ecoando o espírito de sua declaração conjunta com o presidente russo Vladimir Putin e o líder turco Recep Tayyip Erdogan após uma reunião em Teerã esta semana.













Embora o Irã mantenha há muito tempo que nunca procurou desenvolver armas atômicas, o país aumentou suas atividades nucleares nos últimos anos. Um conselheiro sênior do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou na semana passada que o Irã é tecnicamente capaz de produzir uma bomba nuclear, mas nenhuma decisão política sobre essa opção foi tomada.

Os esforços para reviver o acordo não deram resultado até agora, com os EUA e o Irã repetidamente trocando a culpa pela falta de progresso. Teerã sustenta que é responsabilidade de Washington retornar ao acordo original e suspender as sanções por completo, enquanto autoridades dos EUA alegam que o Irã vem levantando novas demandas durante as negociações do JCPOA.