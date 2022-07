Trump critica ajuda dos EUA à Ucrânia – CMIO

A UE deu a Kiev apenas ‘uma pequena fração’ do que Washington tem, diz o ex-presidente

Os EUA têm muitos problemas próprios para entregar dinheiro e armas à Ucrânia por seu conflito com a Rússia, disse o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. É a Europa que deveria fornecer mais ajuda a Kiev, pois é muito mais afetada pela situação, insistiu.

Falando na Cúpula de Ação Estudantil em Tampa, Flórida, no sábado, Trump lembrou como pressionou os membros da OTAN na UE a aumentar seus gastos com defesa para 2% de seu PIB durante sua presidência. Naquela época, os EUA eram “aproveitado pela Europa”, e agora a mesma coisa está acontecendo novamente na Ucrânia, disse ele.

“Até agora, demos mais de US$ 60 bilhões à Ucrânia. Bem, os países europeus, que obviamente são muito mais afetados do que nós, deram uma pequena fração desse número”, disse. observou o ex-presidente.

Se ainda estivesse no cargo, “poderia ter ido para lá [to Europe] e disse: ‘Ouça, você vai colocar o mesmo dinheiro ou mais dinheiro do que nós.’ E eles teriam feito isso de bom grado”, Trump alegou.