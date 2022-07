Defesa antiaérea russa repele ataque ucraniano em Melitopol, dizem autoridades locais

No início deste mês, Rogov disse à Sputnik que as tropas ucranianas fizeram uma tentativa frustrada de realizar uma ofensiva na região de Zaporozhie, mas foram barrados por militares russos e fugiram.

Essas regiões têm administrações civis-militares e já contam com a transmissão de canais de TV e estações de rádio russas. Além disso, os laços comerciais com a Crimeia foram restaurados. Ambas as regiões anunciaram planos para realizar referendos de adesão à Rússia.