“O destacamento permanente das Forças Armadas da Federação da Rússia na região de Zaporozhie garantiria a segurança da região contra as tentativas de agressão externa e o terror dos nacionalistas ucranianos”, disse Rogov.

No início deste mês, Rogov afirmou à Sputnik que as tropas ucranianas realizaram uma ofensiva malsucedida na região, mas foram barradas pelas forças russas no local.