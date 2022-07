Cidade na RPL é bombardeada por forças ucranianas usando lançadores Himars, diz missão local

Uma fonte de segurança russa disse à Sputnik na quinta-feira (21) que há dois lançadores Himars posicionados perto da região de Kherson, enquanto o restante. A fonte disse que, de acordo com informações recebidas dos militares ucranianos, funcionários da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) são responsáveis pelo uso dos sistemas Himars na Ucrânia.