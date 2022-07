Fabricantes de bebidas para vender negócios na Rússia — CMIO

Os produtores multinacionais de bebidas alcoólicas Beam Suntory e Edrington vão vender sua joint venture, Maxxium Russia, e sair do mercado russo, disse a empresa em comunicado em seu site publicado no início desta semana.

“Depois de suspender os embarques para a Rússia após a invasão da Ucrânia no início de março, começamos a rever as abordagens para o futuro dos negócios na Rússia… Determinamos que a melhor maneira de sair do mercado era através da venda da joint venture da Rússia para a equipe de gerenciamento local”, dizia o comunicado.

A empresa acrescentou que não retomará os embarques e “continuar a cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo sanções internacionais.”

A Maxxium Russia distribui bourbon Jim Beam, uísques Macallan e The Famous Grouse, tequila Sauza, conhaque Сourvoisier, rum Brugal e outros.

Desde o final de fevereiro, mais de 1.000 empresas estrangeiras anunciaram sua retirada ou suspensão temporária dos negócios na Rússia, já que a crise na Ucrânia colocou pressão nas cadeias de suprimentos e as sanções impediram muitas marcas internacionais de continuar suas operações comerciais no país. Estes incluem outros fabricantes de bebidas como a American Brown-Forman, que produz o uísque Jack Daniels e a vodka Finlandia, e a britânica Diageo, que possui marcas como Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff e Baileys.

