Exportações de petróleo do Oriente Médio para a UE disparam – Bloomberg – CMIO

Os embarques de petróleo bruto de países do Oriente Médio para a UE aumentaram 90% desde janeiro, já que o bloco despreza o petróleo russo devido a sanções, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando dados de rastreamento de navios.

De acordo com o relatório, as entregas até agora quase dobraram em relação ao ano passado.

A Bloomberg estima que nas primeiras três semanas de julho, mais de 1 milhão de barris por dia foram bombeados pelo oleoduto Sumed através do Egito para a UE do Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita. Outros 1,2 milhão, principalmente do Iraque, vieram pelo Canal de Suez.

A agência de notícias estima que isso seja 90% a mais do que a UE recebeu da região em janeiro, o último mês antes do início da operação militar da Rússia na Ucrânia, que foi rapidamente seguida por sanções a Moscou, incluindo o fornecimento de energia russo. No início de junho, o bloco introduziu outra rodada de embargos, incluindo um embargo parcial ao petróleo russo – uma proibição de entregas por mar.













Em resposta, Moscou ofereceu um desconto no petróleo, que foi rapidamente arrebatado pela Índia e pela China. Ambos os países aumentaram suas compras nos últimos meses.

Embora a UE possa ter encontrado um substituto para o petróleo russo no Oriente Médio, analistas da Bloomberg alertam para as consequências que pode enfrentar depois que o embargo do petróleo entrar em vigor até o final do ano. Parte da medida é a proibição de garantir embarques de petróleo russo para compradores em todo o mundo, o que pode se tornar um problema para os embarques gerais de petróleo e aumentar a concorrência por suprimentos do Oriente Médio, escreve a Bloomberg.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT