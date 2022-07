Kiev revela volume planejado de exportação de grãos por mar — CMIO

O anúncio segue a assinatura de um acordo mediado pela ONU para desbloquear as exportações de grãos da Ucrânia

Kiev planeja exportar cerca de 3 milhões de toneladas de trigo e outros produtos agrícolas por mês através dos portos do Mar Negro, disse o vice-ministro de Infraestrutura, Yury Vaskov, nesta sexta-feira, depois que representantes da Ucrânia, Rússia, ONU e Turquia assinaram um acordo para desbloquear as exportações. de grãos, alimentos e fertilizantes dos portos ucranianos.

“Se estivermos falando do volume, pode ser de 3 ou mais milhões de toneladas por mês. Vamos lançá-lo de forma gradual e, em algumas semanas, podemos falar de um volume mais preciso. Mas vemos que 3 milhões de toneladas ou mais são possíveis,” Vaskov disse ao jornal Economic Truth.

Em uma entrevista separada à Forbes Ucrânia, Vaskov disse que o primeiro navio com grãos pode estar pronto para deixar a Ucrânia em quatro dias, enquanto os três portos – Odessa, Chernomorsk e Yuzhny – estarão totalmente operacionais em três semanas.

Os capitães da Marinha e da Guarda Costeira da Ucrânia escoltarão os navios para evitar águas minadas, pois os portos serão apenas parcialmente limpos de minas. Como parte do acordo, a ONU também prometeu facilitar a remoção de obstáculos à exportação de alimentos e fertilizantes russos, que atualmente estão bloqueados nos portos russos do Mar Negro devido a sanções.

As entregas do Mar Negro da Ucrânia, o quinto maior produtor de grãos do mundo, foram interrompidas depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho no final de fevereiro. Kiev e algumas autoridades ocidentais acusaram a Rússia de impedir deliberadamente os embarques, mas Moscou insistiu repetidamente que a Ucrânia impossibilitava os embarques ao colocar minas navais nas vias navegáveis ​​ao redor dos portos.

