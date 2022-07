MD russo: militares destroem em Odessa navio de guerra ucraniano e depósito de mísseis Harpoon

“No porto marítimo de Odessa, no território de um estaleiro de reparação naval, com mísseis de alta precisão e grande alcance de baseamento naval foram destruídos um navio de guerra ucraniano que se encontrava na doca e um depósito de mísseis antinavio Harpoon fornecidos pelos EUA ao regime de Kiev”, disse Konashenkov.

Lançamento de mísseis contra alvos militares ucranianos no porto da cidade de Odessa.

O representante do ministério russo disse que as Forças Armadas do país destruíram meios aéreos ucranianos em um aeródromo na região de Kirovograd.