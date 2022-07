Membro da UE retoma trânsito de mercadorias sancionadas — CMIO

A medida segue os esclarecimentos da UE sobre remessas ferroviárias para o enclave russo de Kaliningrado

A Lithuanian Railways retomou o trânsito de mercadorias sancionadas da Rússia para seu enclave de Kaliningrado, a partir de 22 de julho, disse Mantas Dubauskas, porta-voz da LTG Cargo, subsidiária de frete da Lituânia Railways, na LRT TV na sexta-feira.

“Informa-se os clientes que já é possível transportar, pois recebemos [EU] esclarecimentos… Se os clientes chegarem a tempo de transportar [the cargo] hoje, então é possível que alguns produtos sejam enviados hoje”, disse Dubauskas, conforme citado pela TASS.

Em 18 de junho, os Caminhos de Ferro da Lituânia interromperam o trânsito para Kaliningrado de uma série de mercadorias que estavam sob sanções da UE. A Rússia disse que a Lituânia estava agindo de forma agressiva e convocou o embaixador da UE, Markus Ederer, ao Ministério das Relações Exteriores. Moscou exigiu que o trânsito fosse retomado imediatamente, caso contrário, medidas de retaliação se seguiriam. As autoridades lituanas negaram a violação do acordo de trânsito e alegaram que estavam apenas cumprindo as sanções da UE.

No entanto, em 13 de julho, a Comissão Europeia emitiu um “orientações adicionais sobre o trânsito de mercadorias da Rússia”, esclarecendo que o trânsito de mercadorias sancionadas para Kaliningrado de outras cidades russas por via férrea seria permitido, mas sujeito ao controle de carga – o transporte de mercadorias não deve exceder os volumes enviados para a região em média nos últimos três anos.

O trânsito de carga russa sancionada continua proibido apenas por estrada. No entanto, o trânsito de bens militares sancionados e de dupla utilização ainda é totalmente proibido “independentemente do meio de transporte.”

