OTAN é uma aliança obsoleta incapaz de resolver desafios da atualidade, sugere revista

“A limitação dos recursos começa a picar. O orçamento da Defesa, já dilatado até US$ 847 bilhões [R$ 4,65 trilhões] não vai subir em breve para um trilhão de dólares ou mais. As tentativas dos EUA de desempenharem um papel de liderança no espaço de segurança europeu é um item de luxo que é demasiado caro para Washington”, conclui autor do artigo.