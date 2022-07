As observações do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, sobre a ineficácia das sanções antirrussas são “um exemplo clássico de propaganda russa“, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, neste domingo (24).

participantes de fato do conflito, mas sem obter resultados. Orban disse no sábado (23) que a decisão de impor sanções a Moscou e fornecer armas pesadas a Kiev transformou a União Europeia (UE) e os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em, mas sem obter resultados.

Respondendo em um post no Facebook, Nikolenko disse que a ideia de que “sanções não abalaram a Rússia” representam “um exemplo clássico de propaganda russa”.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que as sanções são eficazes, pois “reduziram significativamente” as capacidades militares russas, enquanto os suprimentos de armas ocidentais ajudaram a salvar vidas dos ucranianos.

alertado o Ocidente contra o fornecimento de armas a Kiev, dizendo que isso não vai impedir a Rússia de atingir seus objetivos militares, mas vai levar a Ele alegou que, se as sanções e armas fossem ineficazes, o Kremlin não teria usado “recursos loucos” para detê-los. Moscou tem, dizendo que isso não vai impedir a Rússia de atingir seus objetivos militares, mas vai levar a mais baixas. Autoridades russas também apontaram para o efeito bumerangue das sanções ocidentais.

Em um discurso na cidade romena de Baile Tusnad no sábado, Orbán disse que o conflito poderia pôr fim à supremacia ocidental e “criar uma ordem mundial multipolar”. O líder húngaro argumentou que o Ocidente precisa desenvolver “uma nova estratégia”.

Nikolenko respondeu que “a Europa está em crise econômica não por causa de sanções, mas por causa da guerra híbrida da Rússia”. Moscou, por sua vez, nega categoricamente as acusações de usar o fornecimento de energia como arma política.

A autoridade ucraniana disse que o presidente russo Vladimir Putin “não vai parar até que ele destrua a ordem europeia baseada em valores democráticos”, o que significa que “uma ação decisiva conjunta” é necessária.

“Juntos, certamente derrotaremos a Rússia, mesmo apesar dos temores do chefe do governo húngaro de que o Exército russo tenha uma ‘vantagem assimétrica'”, disse Nikolenko, referindo-se à afirmação de Orbán de que a Ucrânia não pode vencer a guerra devido à disparidade de forças.

Nikolenko criticou políticos ocidentais no passado. No início deste mês, ele acusou a congressista americana Victoria Spartz de tentar trazer “propaganda russa” para a política americana.

Spartz pediu um mecanismo para rastrear a ajuda militar fornecida a Kiev e expressou dúvidas sobre a confiabilidade do chefe de gabinete do presidente Vladimir Zelensky. Nikolenko aconselhou Spartz a “parar de tentar ganhar capital político extra com especulações infundadas sobre o tema da guerra” e “parar de minar os mecanismos existentes de fornecimento de assistência militar dos EUA à Ucrânia”.





