Países da UE exigiram isenções do plano da CE para reduzir o consumo de gás

MOSCOU, 24 de julho – RIA Novosti. Os países da União Européia estão buscando exceções aos planos da Comissão Européia para reduzir o consumo de gás natural, escreve o jornal Financial Times, citando um documento preliminar.

De acordo com a publicação, os membros da UE exortaram a ter em conta o grau de dependência de cada país do gás russo, bem como os volumes já enviados para armazenamento. É também necessário isentar alguns setores considerados críticos para o mercado único da união de requisitos rigorosos.

“Os países devem ser livres para escolher as medidas apropriadas para alcançar a redução da demanda”, cita o FT no documento.

De acordo com o projeto, pelo menos cinco estados devem solicitar que as indicações propostas pela União Europeia se tornem obrigatórias. No entanto, a maioria dos países terá que aprovar esse requisito.