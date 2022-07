Fornecimento de gás da Argélia para Espanha é suspenso devido a avaria

A Argélia,, foi o sétimo país do mundo em 2020 e possui pelo menos 4,5 trilhões de metros cúbicos de reservas comprovadas de gás. O combustível azul, como também é chamado o gás natural liquefeito (GNL), é trazido para a península ibérica e Itália através de uma rede de gasodutos a partir de enormes jazidas no centro e sul do país.

Segundo o portal El Confidencial, o acidente não tem a ver com as tensões entre Madri e Argel nos últimos meses devido à mudança do governo espanhol sobre a questão do Saara Ocidental, alinhando-se com o plano de autonomia para a região de Marrocos, rival da Argélia no Magrebe, algo que até levou a um pedido de consultas do embaixador da Argélia na capital espanhola.