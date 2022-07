Líder de novo partido na Grécia: 'a Rússia tem razão', OTAN está destruindo a Europa

Desde fevereiro que os países ocidentais se viram isolados após terem imposto sanções à Rússia por sua operação militar especial na Ucrânia. A maior parte de seus aliados, inclusive no Oriente Médio, se recusou a juntar à iniciativa, com as sanções aumentando os preços globais do petróleo, os custos do gás na Europa e perturbando ainda mais as cadeias de abastecimento globais, que já estavam fortemente prejudicadas pela pandemia.