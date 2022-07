Chefe do Tesouro dos EUA afirma que economia não está encolhendo: 'Não recessão, mas desaceleração'

A distorção das redes logísticas e o aumento de preços do petróleo e da energia resultantes das sanções aumentaram ainda mais os preços nos EUA,. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, no entanto, descartou a ideia de que a economia dos EUA provavelmente venha a entrar em recessão em 2022, optando por descrever os problemas como “desaceleração do crescimento” em sua entrevista à NBC.