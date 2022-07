Japão soa alarme sobre Ucrânia e Taiwan — CMIO

O livro branco anual de defesa de Tóquio levantou preocupações sobre os crescentes laços entre China e Rússia

O Japão vê uma quantidade crescente de riscos de segurança globais e regionais ligados ao conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia, bem como a tensão em torno de Taiwan, de acordo com o novo livro branco de defesa do país. Tóquio também está preocupada com o desenvolvimento do relacionamento entre Moscou e Pequim, diz o documento.

“A Rússia fez movimentos para fortalecer a cooperação com a China, como por meio de voos conjuntos de bombardeiros e velas conjuntas de navios de guerra envolvendo as forças armadas russas e chinesas, bem como movimentos para retratar essa cooperação militar como ‘coordenação estratégica’”. diz o livro branco, revelado na sexta-feira.

Tóquio alertou que o conflito entre Rússia e Ucrânia corre o risco de enviar a mensagem “que mudanças unilaterais ao status quo pela força são aceitáveis”. O jornal também vinculou as hostilidades em curso à tensão em torno de Taiwan, observando que “desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, Taiwan vem trabalhando para fortalecer ainda mais seus esforços de autodefesa.”













O documento acusa diretamente Pequim – que considera a nação insular como parte integrante da China – de tentar “mudar o status quo por coerção no Mar da China Oriental e no Mar da China Meridional”.

“Os laços do país com a Rússia… se aprofundaram nos últimos anos, com navegações e voos conjuntos sendo realizados nas áreas ao redor do Japão por embarcações e aeronaves chinesas e russas. A China deixou claro que não hesitaria em unificar Taiwan pela força, aumentando ainda mais as tensões na região”. Tóquio afirmou.

A opinião do Japão foi duramente criticada pela China, que acusou Tóquio de fazer “acusações” e “manchando” suas políticas de defesa. “O novo livro branco de defesa do Japão faz acusações e difama a política de defesa da China, o desenvolvimento econômico do mercado e as atividades marítimas legítimas” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse.

O papel branco “exagera a chamada ameaça da China” e interfere nos assuntos internos da China sobre Taiwan, disse o funcionário.

A China expressou sua forte insatisfação e oposição resoluta a isso, e apresentou severas representações ao lado japonês sobre isso.

A China tem repetidamente desencorajado nações estrangeiras a se aproximarem de Taiwan, alertando que isso constitui intromissão nos assuntos do país. A ilha é de fato autogovernada desde o fim da guerra civil chinesa em 1949, quando os nacionalistas derrotados fugiram para lá.

As tensões ao redor da ilha aumentaram no início desta semana, quando o Financial Times informou que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, deveria visitar Taiwan no próximo mês.

Enquanto Washington mantém laços estreitos com a nação insular, os contatos permanecem não oficiais e Pelosi se tornaria o legislador americano mais importante a pisar em solo taiwanês em décadas. A visita antecipada provocou uma reação irada de Pequim, que prometeu tomar “medidas resolutas e fortes para salvaguardar a sua soberania e integridade territorial” os EUA devem continuar “indo pelo caminho errado”.