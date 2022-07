EUA têm primeiro caso de poliomielite em quase uma década — CMIO

Um homem de Nova York contraiu uma cepa derivada da vacina do vírus incapacitante no primeiro caso desde 2013

Um homem de 20 anos de Nova York se tornou a primeira vítima da pólio nos EUA em nove anos, depois de aparentemente contrair uma cepa do vírus derivada da vacina. Isso desencadeou mais um susto de saúde, enquanto os Estados Unidos continuam a combater a pandemia de Covid-19 e um surto de varíola.

O homem não identificado mora no condado de Rockland, perto da cidade de Nova York, e desenvolveu alguma paralisia, disseram autoridades de saúde do estado e do condado na quinta-feira. Ele sofreu os primeiros sintomas do vírus há cerca de um mês e, como não viajou para fora dos EUA recentemente, as autoridades estaduais suspeitam que ele foi exposto a uma pessoa que recebeu uma vacina viva contra a poliomielite no exterior.

Os EUA erradicaram a poliomielite em 1979 e não relataram um novo caso originário do país desde então. Nas últimas quatro décadas, novas infecções foram relatadas apenas em pessoas que trouxeram o vírus do exterior, como uma criança de sete meses que deu positivo após se mudar da Índia para o Texas em 2013.













Como aconteceu com aquela criança, o homem de Nova York pode ter uma cepa de poliomielite derivada da vacina. Os EUA usam jabs com uma versão inativada do vírus, mas alguns países contam com gotículas de inoculação administradas oralmente com pólio vivo em uma forma enfraquecida. Em alguns casos, esses vírus vivos podem causar novos surtos.

A vacina contra a poliomielite estreou nos EUA em 1955 e reduziu drasticamente os casos de um vírus que paralisava milhares de americanos anualmente. “Muitos de vocês podem ser jovens demais para se lembrar da pólio, mas quando eu estava crescendo, essa doença causou medo nas famílias, incluindo a minha”, disse. O executivo do condado de Rockland, Ed Day, disse. “O fato de ainda estar em torno de décadas após a criação da vacina mostra o quão implacável ela é.”

Autoridades do condado e do estado pediram aos moradores que não estão vacinados contra a poliomielite que recebam suas vacinas. O Condado de Rockland tem duas clínicas de vacinação contra a poliomielite. Cerca de 93% dos americanos recebem pelo menos três doses da vacina quando são crianças. “Os nova-iorquinos devem saber que aqueles já vacinados correm menor risco”, disse o departamento de saúde do estado.













O condado de Rockland foi chamado “um epicentro do medo antivacinação”, pelo menos em parte por causa da resistência às inoculações em sua grande população judaica ortodoxa. Um surto de sarampo no condado em 2019 levou à proibição em todo o condado de crianças não vacinadas em locais públicos.

O novo caso de poliomielite nos EUA foi anunciado apenas um mês depois que autoridades de saúde do Reino Unido alertaram que vestígios do vírus da poliomielite foram encontrados no esgoto de Londres. Uma cepa do vírus derivada da vacina foi identificada em amostras de esgoto várias vezes entre fevereiro e maio. A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido disse que o vírus provavelmente foi trazido a Londres por um viajante do exterior.