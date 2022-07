Kiev culpou a queda gradual nas chegadas a uma queda na atenção da mídia e à “desinformação” russa

da Ucrânia “Legião Internacional” está sofrendo com a falta de recrutas, de acordo com o porta-voz da unidade, Damien Magrou, que falou à NBC News sobre os desafios enfrentados pelos combatentes estrangeiros na linha de frente do conflito entre Kiev e Moscou.

Em um artigo publicado na quinta-feira, o advogado holandês que atualmente está servindo como cabo na legião disse que “Houve uma queda gradual no número de chegadas ao longo dos últimos meses, o que não é muito surpreendente, já que a atenção da mídia ocidental mudou para outros lugares e os lutadores mais motivados tomaram sua decisão no início.”

Magrou acrescentou que o recrutamento, a reputação e a captação de recursos foram afetados negativamente pela “Desinformação russa”, e que a legião foi “explorar caminhos para ampliar” seus esforços de recrutamento.

O veículo conversou com vários mercenários atualmente servindo na legião, que compartilharam suas experiências lutando ao lado das Forças Armadas da Ucrânia. Muitos dos combatentes estrangeiros notaram que a escassez de suprimentos, atrasos no recebimento de armas do Ocidente e frustração com a comunicação “desafiaram seus espíritos” após meses de batalha. Outros reclamaram que as estratégias contra-ofensivas eram muitas vezes prejudicadas por comandantes ucranianos mais velhos que insistiam em manter táticas ultrapassadas.

Também prejudicam o moral, dizem os mercenários, os constantes bombardeios russos. Um americano lutando pela Ucrânia que tem experiência de combate no Oriente Médio descreveu o bombardeio russo como “a coisa mais próxima que já vi do inferno.”

“A aparente aleatoriedade dos ataques intensifica o sentimento entre alguns de que a sobrevivência pode se resumir a pura sorte”, disse. disse a saída.

Outro grupo de soldados não ucranianos lutando ao lado das forças de Kiev disse à NBC que “O número de pessoas que estão chateadas e com o moral baixo aumentou, e isso se deve em parte à maneira como os russos escolheram lutar.” A própria Kiev estimou que o lado ucraniano sofreu de 100 a 200 baixas por dia nos piores pontos do conflito. As pesadas perdas teriam erodido o moral dentro das fileiras do “Legião Internacional”, bem como em outras unidades do exército ucraniano.

Outro impedimento para os combatentes estrangeiros, de acordo com a NBC, é a posição da Rússia de que qualquer combatente não-ucraniano capturado seria tratado como mercenários e não como combatentes inimigos, conforme descrito pela Convenção de Genebra. Depois que a República Popular de Donetsk condenou à morte três estrangeiros capturados nos campos de batalha de Donbass, alguns combatentes estrangeiros na Ucrânia agora dizem que preferem a morte a serem capturados. No entanto, nenhuma das sentenças de morte foi executada ainda, pois os recursos dos réus estão pendentes.

Um soldado, um veterano do Exército dos EUA, disse à NBC que sempre mantém uma pequena granada de mão escondida em sua pessoa, que planeja detonar se estiver em perigo de captura.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.