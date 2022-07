Ex-estrategista de Trump é considerado culpado – CMIO

Um júri em Washington, DC considerou Steve Bannon culpado de desacato ao Congresso por recusar uma intimação para testemunhar perante o comitê liderado pelos democratas que investiga o motim pró-Trump no Capitólio em janeiro passado. O réu chamou o processo contra ele de “mostrar julgamento”.

Bannon foi condenado na sexta-feira por duas acusações de contravenção, com o júri levando três horas para chegar ao veredicto. Os advogados de Bannon não montaram uma defesa, e o próprio Bannon sorriu quando o veredicto foi lido para ele, informou a CNN.

Bannon foi acusado por um grande júri em novembro passado depois de não apresentar documentos solicitados pelo Comitê de 6 de janeiro, um grupo de representantes democratas e republicanos anti-Trump que busca evidências da culpa do ex-presidente Donald Trump no motim do Capitólio, que eles têm. denominado um “insurreição.” Bannon também não compareceu perante o comitê.

Bannon insistiu que suas conversas com Trump no período que antecedeu o tumulto foram cobertas pelo privilégio executivo de Trump, e sua equipe jurídica argumentou que ele estava ativamente envolvido em negociações com o comitê sobre os documentos solicitados.













O próprio Trump ridicularizou o Comitê de 6 de Janeiro como “hacks políticos”, e em um discurso fora do tribunal no início desta semana, Bannon zombou da “exibir julgamento” contra ele. Com as únicas testemunhas do governo dos EUA contra ele, um funcionário da Câmara e um agente do FBI que comentaram suas postagens nas redes sociais, Bannon condenou os membros do comitê por não terem “a coragem e a coragem de aparecer aqui e dizer exatamente por que [I committed a] crime… eles deveriam estar aqui hoje.”

Os promotores argumentaram que o caso era simples. “No final das contas, ele não queria reconhecer a autoridade do Congresso ou jogar de acordo com as regras do governo”. A promotora assistente dos EUA, Molly Gaston, disse em sua declaração de encerramento ao júri.

Bannon não é o único associado de Trump a desafiar as intimações do comitê. Peter Navarro, consultor econômico da campanha de Trump e oficial de comércio na Casa Branca, está enfrentando acusações de desacato em novembro, enquanto o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, recusou-se a comparecer perante o comitê, mas não foi acusado.

Ex-banqueiro de investimentos e cofundador do Breitbart News, Bannon se tornou o CEO da campanha presidencial de Trump em 2016 e passou a servir como conselheiro sênior de Trump nos primeiros oito meses da presidência. Ele foi condenado por fraude em 2020, perdoado por Trump em 2021 e atualmente hospeda um podcast.