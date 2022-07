Reino Unido aterra caças por questões de segurança — CMIO

Os militares britânicos identificaram um problema com os assentos ejetáveis ​​do Typhoon

A Grã-Bretanha parou “não essencial” voos de sua aeronave militar Eurofighter Typhoon, a Royal Air Force (RAF) anunciou sexta-feira. A medida foi descrita como “temporário” precaução de segurança decorrente de um problema com os assentos ejetores dos aviões.

“Fomos notificados de um problema técnico que pode afetar a operação segura de nossos assentos ejetores no Typhoon e [Red Arrows] aeronave. Pausamos voos não essenciais como uma precaução de segurança temporária até que a situação seja melhor compreendida ”, disse. disse a RAF no Twitter.













A Grã-Bretanha mantém uma frota de cerca de 100 aeronaves Eurofighter Typhoon, que são o principal caça multifunção do país. O problema do assento ejetável também afeta a aeronave de treinamento BAE Systems Hawk usada pela equipe de acrobacias Red Arrows. Os militares não deram detalhes sobre a natureza exata do problema, sua gravidade ou a duração potencial do “temporário” aterramento da frota.

O anúncio ocorre um dia antes do início do Bray Air Show 2022. Esperava-se que os Red Arrows, oficialmente conhecidos como Royal Air Force Aerobatic Team, participassem da exibição à beira-mar, mas sua participação agora é improvável, informou a mídia local, citando fontes militares.

A equipe de acrobacias, sediada na RAF Scampton, retweetou a mensagem da RAF, mas não forneceu mais nenhuma declaração sobre a questão do assento ejetável ou sua participação no show aéreo.