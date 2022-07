Agressor do congressista dos EUA é libertado sem fiança – CMIO

O homem que agrediu o republicano de Nova York Lee Zeldin no palco foi libertado da prisão em seu próprio reconhecimento

Os republicanos de Nova York estão furiosos com a libertação da prisão de um homem que agrediu seu candidato a governador durante um discurso, dizendo que o caso ilustra o crescente desrespeito do estado pela segurança pública sob a liderança do Partido Democrata.

O suspeito, David Jakubonis, foi acusado de tentativa de agressão em segundo grau e libertado da prisão na sexta-feira sem ser obrigado a pagar qualquer fiança. Sua libertação ocorreu horas depois que o veterano de 43 anos do Exército dos EUA acusou o deputado Lee Zeldin, candidato republicano a governador de Nova York, e tentou esfaqueá-lo ou cortá-lo com uma arma de duas pontas.

“É uma política pública terrível que, no estado de Nova York, você possa tentar esfaquear um membro do Congresso – ou qualquer outra pessoa – e estar de volta à rua nem seis horas depois”. disse Katie Vincentz, porta-voz de Zeldin. “Não há responsabilidade suficiente para as pessoas quando cometem crimes, e este é apenas um dos muitos exemplos que ouvimos em Nova York todos os dias.”













Imagens de vídeo do incidente, que ocorreu na noite de quinta-feira perto de Rochester, mostraram Zeldin agarrando o braço do homem enquanto ele levantava a arma em direção ao pescoço. Jakubonis foi puxado para o chão quando vários homens vieram em auxílio de Zeldin. O candidato republicano, que terminou seu discurso depois que Jakubonis foi preso, está concorrendo contra a governadora em exercício Kathy Hochul, uma democrata.

Aparentemente, porque o atacante não conseguiu esfaquear Zeldin, o ataque foi classificado como uma ofensa não-violenta sob a lei de Nova York. A legislação aprovada em 2020 proíbe os juízes do estado de exigir que os réus paguem fiança nesses casos, o que significa que eles devem sair da prisão enquanto aguardam julgamento.

“Somente na Nova York de Kathy Hochul um maníaco poderia atacar violentamente um candidato a governador e depois ser libertado sem fiança”, disse. Nick Langworthy, presidente do Partido Republicano de Nova York, escreveu no Twitter. “Isso é o que acontece quando você destrói o sistema de justiça criminal.”

Nova York tem sido atormentada pelo aumento da criminalidade nos últimos dois anos, incluindo um aumento de agressões aparentemente não provocadas a pedestres, especialmente asiáticos, na cidade de Nova York. Em muitos desses casos, os suspeitos foram presos dezenas de vezes anteriormente e soltos na rua. Roubos, assaltos criminais e estupros aumentaram ainda mais este ano, aumentando 39%, 19% e 11%, respectivamente, em relação ao ritmo de 2021, segundo dados da polícia.