Fábrica dos EUA acusada de usar trabalho infantil — CMIO

Dezenas de crianças migrantes de até 12 anos trabalhavam em uma fábrica de estampagem de metal no Alabama, segundo a Reuters

Um fornecedor de peças de veículos para a linha de montagem da montadora sul-coreana Hyundai em Montgomery, Alabama, foi acusado de usar mão de obra migrante menor de idade em uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, que citou as famílias dos menores, vários funcionários da fábrica e fontes policiais.

Uma ex-funcionária disse à Reuters que trabalhou “juntamente com cerca de uma dúzia de menores em seu turno” nos últimos anos, antes de deixar a subsidiária Hyundai para outra fábrica. Outra fonte afirmou que pode ter havido até 50 trabalhadores menores de idade em diferentes turnos, a maioria migrantes e alguns com até 12 anos.

A fábrica no centro do escândalo é uma fabricante de autopeças em Luverne, Alabama – SMART Alabama LLC – que produz peças metálicas estampadas para a maior fábrica de montagem da Hyundai nos EUA, nas proximidades de Montgomery.

A controvérsia veio à tona quando uma criança migrante guatemalteca de 13 anos desapareceu da casa de sua família no Alabama em fevereiro, provocando um alerta Amber. Seu pai e policiais que ajudaram a encontrar a criança disseram à Reuters que ela e seus dois irmãos, de 12 e 15 anos, trabalharam na fábrica. Acontece que a menina fugiu com um colega de 21 anos, também migrante guatemalteco, que já havia sido deportado, para “procure outras oportunidades de trabalho.”













Em meio ao aumento do escrutínio policial e da atenção da mídia sobre o desaparecimento da menina, a SMART teria demitido todos os seus funcionários menores de idade. A investigação da Reuters não pôde confirmar o número exato de supostos trabalhadores infantis, seus termos de emprego ou condições de trabalho. A polícia local diz que não tem jurisdição para investigar violações da lei trabalhista, mas notificou o escritório do procurador-geral do estado sobre suas descobertas.

A Hyundai reagiu às acusações condenatórias com um comunicado na sexta-feira, dizendo que “não tolera práticas ilegais de emprego em nenhuma entidade da Hyundai”, e alegando que a empresa “políticas e procedimentos em vigor que exigem o cumprimento de todas as leis locais, estaduais e federais”.

Por sua vez, a SMART negou “qualquer alegação de que empregou conscientemente alguém inelegível para o emprego”, e apontou o dedo para agências de recrutamento de que depende para preencher empregos e, portanto, espera “seguir a lei no recrutamento, contratação e colocação de trabalhadores em suas instalações”.