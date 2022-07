Hungria quer que UE seja limpa sobre gás russo — CMIO

Peter Szijjarto diz que segurança energética não deve ser vista como uma questão ideológica

A UE deve ser verdadeira sobre as realidades do fornecimento de gás da Rússia, em vez de tratá-lo como uma questão de dogma, alertou o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

“Está provado que a compra de gás natural não é uma questão ideológica, mas uma questão física que não se resolve conversando”, Szijjarto a repórteres na sexta-feira após uma viagem a Moscou.

A UE tem instado os Estados membros a diminuir sua dependência do gás russo em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia, lançada no final de fevereiro.

A Alemanha desencadeou o “estágio de alarme” de seu plano de emergência de gás na quinta-feira, enquanto a Comissão Europeia pediu aos membros que reduzam o uso de gás em 15% de agosto até o final de março do próximo ano.

Budapeste, no entanto, disse que planeja comprar mais 700 milhões de metros cúbicos de gás de Moscou para garantir que tenha reservas suficientes para durar o inverno. Szijjarto disse que os volumes necessários só podem ser obtidos da Rússia.

“Serei franco: tenho ouvido de políticos importantes da Europa Ocidental nos últimos meses que resolveram tudo. Encontraram fontes alternativas, compraram gás de outros lugares, livraram-se de sua dependência da Rússia. Então, por que o alarme?” disse Szijjarto.













“Depois de um tempo, a temporada de aquecimento chegará e os políticos terão que dizer se há gás ou não”, disse. disse ele, acrescentando que os políticos não devem “esconder a verdade” quanto ao fornecimento de energia.

A estatal russa Gazprom retomou as entregas de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico na quinta-feira, após uma pausa de dez dias devido a manutenção, o que provocou temores na Europa de que Moscou poderia fechar completamente o fornecimento de gás.

Autoridades na Alemanha alertaram que a interrupção imediata das entregas de Moscou prejudicaria gravemente a economia.

A Hungria disse que a UE deve se concentrar nos interesses de seus próprios cidadãos, em vez de se envolver cada vez mais no conflito Rússia-Ucrânia. O primeiro-ministro Viktor Orban disse este mês que Bruxelas “tirou-se nos pulmões” impondo sanções a Moscou.

A pressão da Hungria e de vários outros estados membros levou a UE a isentá-los da proibição do petróleo russo, anunciada em março.