Japão vai barrar Putin do funeral do ex-primeiro-ministro Abe – mídia – CMIO

Espera-se que o governo japonês impeça o presidente russo, Vladimir Putin, de comparecer ao funeral de Estado do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, se ele desejar fazê-lo, informou a agência de notícias Nikkei na sexta-feira. Abe, o PM mais antigo do Japão, foi assassinado no início deste mês.

O jornal Sankei Shimbun citou um funcionário do Ministério das Relações Exteriores japonês dizendo que Tóquio notificaria formalmente a Rússia, mas “não esperamos que eles venham”. A cerimônia acontecerá no dia 27 de setembro.

O Kremlin disse anteriormente que Putin não planejava comparecer ao funeral, enquanto a presença de outras autoridades “depende do protocolo”.

O Japão colocou Putin na lista negra e várias outras autoridades russas, incluindo o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov, no início de março em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia.

A Rússia respondeu na mesma moeda, sancionando vários altos funcionários japoneses, incluindo o primeiro-ministro Fumio Kishida e o ministro das Relações Exteriores Yoshimasa Hayashi.

Depois de servir brevemente como primeiro-ministro nos anos 2000, Abe novamente ocupou o cargo de 2012 a 2020, tornando-se o primeiro-ministro mais antigo do país. Ele foi morto durante um evento de campanha eleitoral parlamentar na cidade de Nara em 8 de julho.

Abe se encontrou com Putin mais de 25 vezes durante seu trabalho como primeiro-ministro. Em sua carta de condolências, o presidente russo descreveu Abe como “um notável” líder que “tinha feito muito pela promoção de relações de boa vizinhança entre nossos países.”