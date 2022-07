Candidato milionário a PM pronto para colocar o governo em ‘pé de crise’ — CMIO

Rishi Sunak prometeu controlar a inflação no Reino Unido e combater a migração ilegal

O ex-chanceler do Reino Unido Rishi Sunak diz que priorizará as questões do aumento dos preços e da migração ilegal se for escolhido na corrida pela liderança do partido conservador e se tornar o próximo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, acrescentando que planeja colocar seu governo em um “pé de crise” desde o primeiro dia.

Em uma entrevista de sexta-feira ao The Times, Sunak, um empresário multimilionário, disse que passou a vida “ter que ser duro para obter resultados.” O recente escândalo sobre os assuntos fiscais de sua esposa bilionária só o fortaleceu, acrescentou. “Tenho resiliência para lidar com algumas coisas muito difíceis quando são jogadas em mim, e tenho energia e luta para continuar porque realmente acredito nisso.”

Comentando sobre sua formação privilegiada e o fato de ter frequentado uma das escolas particulares mais caras do país, Winchester College, Sunak – também formado em Oxford e Stanford – disse que a educação ajudou a mudar sua vida e prometeu “garantir que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de uma educação transformadora.”













Sunak afirmou que sua prioridade como primeiro-ministro será conter a inflação, que “tem sido consistentemente mais alto do que as pessoas pensavam e durou mais tempo”.

“Então, desde o primeiro dia em que estiver no cargo, vou nos colocar em uma situação de crise.”

O ex-chanceler do Tesouro enfatizou a diferença entre sua abordagem fiscal e a de sua concorrente, a secretária de Relações Exteriores Liz Truss, que prometeu 30 bilhões de libras em cortes de impostos. Ele alertou que isso poderia fazer com que a inflação se tornasse arraigada, o que “ser incrivelmente prejudicial para milhões em todo o Reino Unido”.

Sunak também prometeu aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2030, enquanto Truss prometeu 3%. “Vou investir o que for preciso para manter nosso país seguro,” ele disse.

A contenção da migração ilegal é outra questão fundamental. Sunak diz que continuará a política controversa de enviar imigrantes ilegais para Ruanda, apesar das críticas generalizadas e contratempos legais. O ex-chanceler também acredita que pode construir um “construtivo” com o presidente francês Emmanuel Macron do que o primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu – e que isso ajudará a Grã-Bretanha a combater a migração ilegal também.

De acordo com a última pesquisa do YouGov, 31% dos membros do Partido Conservador planejam votar em Sunak e 49% em Truss. Para vencer, Sunak precisa influenciar para seu lado eleitores indecisos, pessoas que atualmente não planejam votar e parte do eleitorado de Truss, observaram os pesquisadores. A pesquisa foi realizada de 20 a 21 de julho com 730 membros do Partido Conservador.

O vencedor será anunciado em 5 de setembro, após uma votação postal de cerca de 150.000 membros do partido conservador.