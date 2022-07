EUA preocupados com a segurança de Zelensky — CMIO

O conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan afirma que a Rússia é “capaz de praticamente qualquer coisa”

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse na sexta-feira que Washington está preocupado com a segurança pessoal do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Os EUA estão ajudando Zelensky com sua segurança, acrescentou Sullivan.

“A segurança pessoal do presidente Zelensky é algo que nos preocupa”, Sullivan disse ao Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado. “Este é um líder em tempo de guerra, lidando com um inimigo na Rússia que é implacável, brutal e capaz de praticamente qualquer coisa.”

“O presidente Zelensky toma as precauções que você esperaria para se proteger” Sullivan continuou, acrescentando que os EUA estão ajudando a “facilitar” a segurança do líder ucraniano, sem dar detalhes.

Os EUA se ofereceram para retirar Zelensky de Kiev quando a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia em fevereiro. Zelensky não aceitou a oferta. Esta semana, o parlamento da Ucrânia aprovou a demissão de Ivan Bakanov, o principal funcionário do serviço de segurança do Estado (o SBU). Zelensky também removeu os chefes dos departamentos da SBU em cinco regiões do país. Bakanov era um colaborador próximo de Zelensky, e os dois trabalhavam juntos desde os dias deste último na comédia.













O presidente da Ucrânia afirmou em várias ocasiões que assassinos ameaçaram sua vida, e seus funcionários disseram várias vezes que a Rússia pretende matar o presidente. Moscou nega essas alegações, com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmando em abril que Zelensky “é o presidente da Ucrânia”, e a Rússia quer que ele se sente e concorde com seus termos de paz.

Questionado se se preocupa com o declínio do apoio público à Ucrânia em casa, Sullivan disse que se preocupa “sobre literalmente tudo”, exceto o gasoduto de armas para Kiev.

A lei de ajuda militar e econômica de US$ 40 bilhões assinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em maio, aloca “recursos suficientes para manter as armas fluindo por algum tempo”, Sullivan afirmou, acrescentando que, embora o apoio público à Ucrânia possa estar diminuindo, há uma “reservatório” do “apoio profundo e sustentável” na Casa Branca e no Congresso.

Se as dezenas de bilhões de dólares acabarem, Sullivan disse que “haverá apoio bipartidário no Congresso para reabastecer esses recursos caso seja necessário.”

Enquanto Sullivan falava em Aspen, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, anunciou que o governo Biden enviaria uma nova parcela de armas no valor de US$ 270 milhões para a Ucrânia, incluindo quatro sistemas de artilharia de foguetes HIMARS. Os EUA já deram à Ucrânia uma dúzia dessas plataformas de armas montadas em caminhões, embora a Rússia afirme ter destruído quatro durante as últimas três semanas.